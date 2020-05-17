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48 ساعة من أعمال البحث تنتهي بانتشال جثة غريق بالعياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور 48 ساعة على غرق طفل بنهر النيل في مركز الياك جنوب محافظة الجيزة، انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثته اليوم الأحد.

البداية تعود إلى تلقي العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط، إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بقرية المساندة.

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وتبين بالفحص والتحريات أن الغريق يدعى "م.ع." طالب يبلغ من العمر ١١ سنة، مقيم قرية طهما مركز العياط.

جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة حتى تم انتشالها وإيداعها مشرحة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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