تفاصيل ضبط عصابة سرقت مليون جنيه من مسكن صاحب شركة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض سرقة خزينة بداخلها مبلغ مليون جنيه بحلوان.

البداية عندما تبلغ للمقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من "خالد.إ"، صاحب شركة، ومقيم شارع شريف دائرة القسم، مفادها أنه أثناء توجهه لمنزل أحد أقاربه للإفطار معه، وفور عودته اكتشف وجود كسر في باب الشقة وبفحص الخزينة تبين سرقة مبلغ مالي مليون جنيه مصري و860 دولارا ومشغولات ذهبية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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على الفور انتقل النقيبان محمود سعداوي، وأحمد فتحي، معاونا مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل البلاغ وبالفحص تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة وتبين ان الخزينة مفتوحة بواسطه "صاروخ" وبعمل التحريات بإشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع السرقة.

وتبين باستخدام التقنيات الحديثة أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "نادر.ح"، عاطل، "إبراهيم سليم"، عاطل، وجميعهم مقيمين بمنطقة عزبة الوالدة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم، وبمواجهتهما أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترفا بارتكاب الواقعة والتخفي في زي سيدات منتقبات أثناء تنفيذهم الجريمة وأرشدا عن مكان المسروقات لدى شريكهم سيء النية ويدعى "حازم خالد" أمكن ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على المسروقات بالكامل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.