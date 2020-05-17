محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية قبل وأثناء بداية العمل بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن تلك الإجراءات تتمثل في جاءت على النحو التالي:
١ - تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة والقوات المسلحة وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل على أن يكون بصفة دورية.
۲- طلب الأجهزة المتخصصة من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.
۳- مراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى.
٤- الاستمرار في تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفي المحكمة طبقا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
٥- استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد في المحكمة، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السیسی.
كانت هذه تفاصيل خبر تباعد اجتماعي وتعقيم مستمر.. 5 إجراءات لمحكمة النقض قبل عودة العمل بعد عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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