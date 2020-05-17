محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 172طن مطهرات ومنظفات مصنعة من مواد مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة بالإضافة إلى عدم وجود سجل الحالة البيئية للمصنع أو الموافقة البيئية وعدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة وكذا عدم توافر مهمات الوقاية للعاملين. وضبط 13 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة و3 قضايا ( تلويث نهر النيل والمجارى المائية ) بنطاق المنطقة المركزية و 59 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية و13 قضية فى مجال الملاحة الداخلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسطحات تصادر 172 طن مدخرات ومنظفات مجهولة المصدر داخل مصنع بالجيزة و13 سيارة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.