أخبار مصر | مجلس النواب يتدخل لحل أزمة تكليف الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس النواب يتدخل لحل أزمة تكليف الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة، بعقد اجتماع يحضره كلا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، لبحث مشكلة تكليف الأطباء.

وقال "عبدالعال": إنه لابد من الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، ويحقق مصلحة الأطباء والمصلحة العامة، لافتا إلى أننا نعيش فى وقت يتم فيه اختطاف الأطباء، ولابد من حل المشكلة، ورئيس لجنة الصحة يجمع بين كونه نائب وطبيب واستاذ اكاديمى".

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، واتفاقيتن إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وتشمل القوانين:

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل 91 رقم لسنة 2005 وتم إحالته إلى لجنة الخطة.

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وتم احالته الى لجنة الخطة

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.

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• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد ايقاف ضريبة الاطيان الى لجنة الخطة

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام وتم احالته الى لجنة الاقتصادية

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان ادارة المخالفات وتم احالته الى لجنة الطاقة

• مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار صندوق السياحة والاثار وتم احالته الى لجنة الاثار والاعلام ومكتبى لجنة السياحة والخطة.

وجاءت الاتفاقيات التي تم إحالتها إلى اللجنة التشريعية:

• قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على الاتفاقية رقم 271ل20020سنة بشان برتوكول التجارة على منتجات الت

• قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشان اتفاق لتسهيل اتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولى.