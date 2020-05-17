أخبار مصر | رسميًا.. الخطة الكاملة لامتحانات الثانوية العامة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الخطة الكاملة لامتحانات الثانوية العامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الكاملة لامتحانات الثانوية العامة، قائلة إن تم تاجيل امتحانات الثانوية حتي ٢١ يونيو واعلان الجداول الجديدة رسميا خلال ٤٨ ساعة وبدء الامتحان في العاشرة صباحا وليس التاسعة بالاضافة الي أنه ممنوع الوصول الي اللجنة بعد التاسعة والتأجيل للعام المقبل لمن يرغب ولا تحتسب هذا العام سنة رسوب وتمتحن مدارس المتفوقين بنفس هذه الاجراءات.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من يوم الأحد القادم وحتى الجمعة ٢٩ مايو، سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم وما يقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والمنتزهات العامة والحدائق، مع فرض حظر بداية من الخامسة مساء مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي.

وأعلن رئيس الحكومة، أنه سيتم إذاعة شعائر صلاة العيد عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئي والمسموع، مضيفا أن ما بعد عيد الفطر يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وحكومة بشأن كيفية التعايش مع الفيروس، موضحا أن الصحة العالمية قالت إن الفيروس قادم ولن يختفي، وعلينا أن نعي ذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين وإعادة عجلة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك.

وأوضح أنه سيتم عودة السبت ٣٠ مايو من الثامنة مساءا ولمدة أسبوعين، مضيفا أنه من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة منها الرياضية، وعودة فتح المطاعم بإجراءات احترازية جدا، مع الإعلان تباعا عنها، مع عودة بعض الشعائر الدينية بدور العبادة.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، أعلن مدبولي، أنها ستكون في ٢١ يونيو، مؤكدا أنه بعد 30 مايو سيبدأ إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتكدسات بشكل إجباري، وسيتم الإعلان عن القرار والعقوبات.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.