أخبار مصر | نقيب المحامين يشكل لجنة لإدارة فرعية القاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يشكل لجنة لإدارة فرعية القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خماسية لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وقال "عطية" في بيان: إن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وبالنظر إلى انتهاء مدة مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية منذ 6 أبريل الماضي.

وأكد أنه بعد الاطلاع على البلاغ رقم 463 لسنة 2020 أموال عامة عليا ضد نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالاستيلاء على مبلغ 537857 جنيها من أموال النقابة العامة للمحامين، وبعد الإحاطة بالشكاوى والاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وأوضح أن لجنة إدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية تشكل من الأستاذ محمود أحمد رشدي المحامي بالنقض، الأستاذ كمال أحمد محمد سيد المحامي بالنقض ويتولى أمانة الصندوق، الأستاذ ناصر عبد اللاه المحامي بالنقض، الأستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض، الأستاذ عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب المحامي بالنقض.

ولفت إلى أن اللجنة تباشر إدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية لحين إجراء انتخابات الفرعيات، مشيرا إلى أنه من المتفق على أن المحامين أعضاء اللجنة لن يخوضوا الانتخابات القادمة للنقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة.

تعافي 2950 مصابا بكورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم .

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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إجمالي المصابين بكورونا 11719 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.