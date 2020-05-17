أخبار مصر | سامح عاشور يعتذر للمحامين.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يعتذر للمحامين.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ سامح عاشور كافة المحامين بقدوم عيد الفطر المبارك، متمنيًا للوطن والمحاماة السلامة والعزة والانتصار على الأعداء.

واعتذر عاشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للمحامين عن عدم إقامة إفطار الحب والمحاماة، الذي يقام سنويًا منذ ثلاثه وعشرين عام يوم ٢٧ رمضان، مؤكدًا أن ذلك حفاظًا على سلامة المحامين، والتزامًا بالضوابط المجتمعية للدولة المصرية.

وكان وجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رسالة إلى رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي، محذرًا من اتباع الوسائل الصغيرة التي لن تنال إلا منه وممن يعاونه ويحرضه، بحسب تصريحات عاشور.

وقال، إنه لن يستقبل رسائل أو خطابات من النقيب رجائي عطية، ليتقدم بما لديه للنيابة العامة لترى ما تراه طبقا للقانون.

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وتابع "عاشور" خلال رسالة كتبها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألمحت إليك ولم تدرك وأفصحت لك ولم تعي في أكثر من مقام لأنك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض الشخصي، وطلبت منك أن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع وهو النيابة العامة لما تتمتع به الأخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك". وتابع "عاشور" خلال رسالة كتبها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألمحت إليك ولم تدرك وأفصحت لك ولم تعي في أكثر من مقام لأنك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض الشخصي، وطلبت منك أن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع وهو النيابة العامة لما تتمتع به الأخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك". وأشار إلى عدم الاهتمام بما يقول أو يفعل النقيب رجائي عطية، متابعا "وذلك بعد أن استعنت بأهلك في سب المحامين وإهانتهم وبعد أن تغافلت عن قضايا المحامين الهامة ومشاكلهم، وبعد أن انشغلت بتدمير جداول نقابة المحامين وإدخال غير المستحقين إليها سرًا، وبعد أن أعدتم للنقابة قيادات الإخوان من الموظفين الذين خرجوا من الخدمة منذ أعوام، وبعد أن أصبح همك الأكبر هو إدارة وصناعة المشكلات الصغيرة والتافهة". وأكد النقيب السابق للمحامين "سامح عاشور"، أن ذلك جاء بعد صدور خطابات ورسائل متهاترة موجهة إليه لا تستهدف إلا الإساءة والانتقام والتشفي ولا ترعى قيمة أو تقليد من تقاليد المحاماة ولا غاية نبيلة ولا واعية تستهدف قضية نافعة للمحامين".



وكان قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن المجلس الجديد لنقابة المحامين يريد الفرار إلى الأمام من مسؤولياته تجاه مشكلات المحامين أو وضع حلول لها أو إبراز برنامجهم.

