أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 9 قرارات جديدة بشأن حظر التجول والتعايش مع كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 9 قرارات جديدة بشأن حظر التجول والتعايش مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة، خصوصا أثناء عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي تستعرض "الخليج 365"، التفاصيل الكاملة لقرارات "مدبولي"، حالتي أعلنها في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:

- حظر حركة المواطنين خلال العيد، من الأحد إلى الجمعة

-منع إقامة صلاة العيد

-غلق كل المحلات والحدائق والمطاعم والشواطىء

-حظر سير المواطنين من الساعة الخامسة مساءً

إيقاف حركة النقل الجماعي والتنقل مابين المحافظات

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فتح المحلات والمولات بعد 30 يونيو، ويصبح الحظر من 8 لـ 6 صباحًا

-ارتداء الكمامة إجباريًا في كل الأماكن ووسائل النقل والمترو والمؤسسات

-عودة الأنشطة الرياضية والمطاعم اعتبارًا من 15 يونيو

-العودة التدريجية للشعائر الدينية بداية من منتصف يوليو

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، نفى التصريح "المفبرك" المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلامومواقع التواصل الاجتماعي، عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من الثلاثاء المقبل وحتى ثالث أيام عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا التصريح عار تمام من الصحة.

وأوضح أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.

وناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة، عدم نشر أي معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.