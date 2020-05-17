أخبار مصر | عاجل.. الحكومة تعلن موعد حظر التجول بعد إجازة العيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة تعلن موعد حظر التجول بعد إجازة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: إنه اعتبارا من بعد عيد الفطر، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، موضحا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

وأكد في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنه سيتم اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو، دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية في بعض دور العبادة.

وكانت الحكومة اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتي تم البدء بها من 15 مايو الجاري، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

الصحة تنفي تصريحات فرض حظر تجوال شامل في من الثلاثاء المقبل لثالث أيام العيد

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، نفى التصريح "المفبرك" المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من الثلاثاء المقبل وحتى ثالث أيام عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا التصريح عار تمام من الصحة.

وأوضح أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.

وناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة، عدم نشر أي معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.