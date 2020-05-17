أخبار مصر | رئيس الوزراء: نتجه لتعايش مع فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: نتجه لتعايش مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن ما بعد إجازة عيد الفطر هو الأهم ويمثل الوضع الذي ستتحرك فيه الحكومة، خاصة وأن العالم أجمع بدأ يتعامل على مبدأ التعايش فيما بعد كورونا.

ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إلى أن الحكومة تتعامل وفق خطة التعايش بما يضمن سلامة وصحة المواطنين.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، نفى التصريح "المفبرك" المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من الثلاثاء المقبل وحتى ثالث أيام عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا التصريح عار تمام من الصحة.

وأوضح أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.

وناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة، عدم نشر أي معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.