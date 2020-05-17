أخبار مصر | "القوى العاملة": التفتيش على 167 منشأة بالإسماعلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": التفتيش على 167 منشأة بالإسماعلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 167 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك، أشار فيه ياسر سعيد، مدير المديرية، إلى أن المديرية قامت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـنحو 2700 عامل بإجمالي مليونا و350 ألف جنيه.

وقال: إن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة من خلال 28 منفذا للبنك الزراعي، و42 منفذا لمكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ13 ألفا و68 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 6 ملايين و534 ألف جنيه.

صرف 130 مليون جنيه لـ120 ألف عامل يعملون في 880 منشأة

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وفي سياق آخر، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 129 مليونا و986 ألفا و529 جنيها، لنحو 119 ألفًا و901 عامل يعملون في 880 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 2920 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.