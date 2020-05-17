أخبار مصر | رئيس البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة.

ومن ضمن مشروعات القوانين، مشروع بشأن مدإايقاف العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1939 الخاص بضربية الأطيان إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالإضافة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.

‏‏كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال العام إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة القوى العاملة، كما أحال مشروع قانون بشأن إدارة المخلفات إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنان الخطة والصناعة والشئون الدستورية.

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وأحال أيضا مشروع قانون بشان إنشاء صندوق السياحة والآثار إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال عبدالعال مشروع قانون المرافعات وتعديل قانون رقم 7 لسنة 2000 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تعافي 2950 مصابا بكورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم .

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 11719 حالة

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وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.