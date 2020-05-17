أخبار مصر | إزالة فيلا مخالفة مطلة على النيل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة فيلا مخالفة مطلة على النيل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل محافظة الجيزة، مجهوداتها في إزالة مخالفات البناء ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت المحافظة من إزالة فيلا تطل مباشرة على النيل بمركز ومدينة أبو النمرس.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المنشأة تم بناؤها بالمخالفة على مساحه 400 متر على الأراضي الزراعية، بنطاق قرية طموه بمركز ومدينة أبو النمرس.
وأشار إلى أنه تم إزالة المنشأة المخالفة وأسوارها المقامة على مساحة 200 متر على الأراضي الزراعية.
ووجه المحافظ، بالمرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض.
كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في شن حملات إزالة العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين، مشددا على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.
وفي الإطار نفسه، تابع محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة العياط في إزالة حالتي تعدٍ على الأراضى الزراعية بناحية قرية الرقة على مساحة 175 متر مربع، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
كما تابع "راشد" مجهودات مدينة الحوامدية في إزالة عقار مخالف بالتعدي على أراض] زراعية بالوحدة المحلية، بأم خنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تعافي 2950 مصابا بكورونا
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.
تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 11719 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وصول 3 أفواج لقادمين من الكويت إلى مدينة طلال جامعة القاهرة
وفي سياق آخر، وصلت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، مساء أمس السبت، الأفواج الـ 14 و15 و16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل عدد الأفواج التي استقبلتها المدينة الطلابية بجامعة القاهرة حتى الآن 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت.
وكان في استقبال أفواج العائدين، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي حرص على الاطمئنان على حسن استقبال جميع العائدين، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين، وتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة.
كما وجه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقي الرعاية المناسبة لجميع العائدين، حيث جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.