أخبار مصر | إزالة فيلا مخالفة مطلة على النيل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة فيلا مخالفة مطلة على النيل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، مجهوداتها في إزالة مخالفات البناء ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت المحافظة من إزالة فيلا تطل مباشرة على النيل بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المنشأة تم بناؤها بالمخالفة على مساحه 400 متر على الأراضي الزراعية، بنطاق قرية طموه بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأشار إلى أنه تم إزالة المنشأة المخالفة وأسوارها المقامة على مساحة 200 متر على الأراضي الزراعية.

ووجه المحافظ، بالمرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في شن حملات إزالة العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين، مشددا على التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وفي الإطار نفسه، تابع محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة العياط في إزالة حالتي تعدٍ على الأراضى الزراعية بناحية قرية الرقة على مساحة 175 متر مربع، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

كما تابع "راشد" مجهودات مدينة الحوامدية في إزالة عقار مخالف بالتعدي على أراض] زراعية بالوحدة المحلية، بأم خنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.