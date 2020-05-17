أخبار مصر | محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإسراع في التصالح بمخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإسراع في التصالح بمخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم مناقشة المشكلات التى تعترض اللجان الفحص العقارى المختصة بتنفيذ اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن اللجان المشكلة للتقييم العقاري، ستتولى إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح، وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.

وأشار إلى أنه جار إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي جرى التصالح عليها، وعقد اجتماع أسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني.

ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، إلى الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات ضدهم.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.