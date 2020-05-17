مصر | ننشر خطة محكمة النقض لبدء العمل عقب إجازة العيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر خطة محكمة النقض لبدء العمل عقب إجازة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وفي أثناء بداية العمل بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن تلك الإجراءات تتمثل في:

1- تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة والقوات المسلحة وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل على أن يكون بصفة دورية.

2- طلب الأجهزة المتخصصة من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

3- مراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات الجلسات لمنع إنتقال العدوى.

4 - الاستمرار في تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفي المحكمة طبقة القرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

5- استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السیسي.