مصر | انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه النيل في العياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه النيل في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من انتشال جثة الطفل الذي لقى مصرعه غرقا أول أمس الجمعة، بمياه النيل بمركز العياط، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بغرق طالب، بمياه نهر النيل بقرية المساندة، بنطاق المركز.

ووجه اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بانتقال رجال الإنقاذ النهري بالإدارة إلى مكان البلاغ لانتشال جثة الطفل.

وبدوره وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطالب عمره 11 سنة، مقيم بقرية طهما، بنطاق المركز.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية بالجيزة من انتشال جثة الطفل، وأخطر اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة.

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"الجثة اتحللت وطفت على سطح المياة".. معاينة رجال البحث الجنائي بالجيزة بينت أن تحلل جثة الشاب المعثور عليها بمياة نهر النيل، بمركز العياط، جنوب المحافظة، كان السبب في طفوها على سطح المياه.

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وأكد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الجثة متوفاة منذ أكثر من شهر، وعُثر عليها طافية بمياه نهر النيل أمس، بسبب تحلل الجثة بالكامل.

وأضاف المصدر ذاته إلى الخليج 365، أن ارتداء الشاب المعثور على جثته "بنطلون" ساعد في العثور عليها، مشيرا إلى أن النصف العلوي للجثة تحلل بالكامل لعدم ارتداءه أي ملابس.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب، طافية بمياه النيل، بنطاق مركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من الأهالي، بالعثور على جثة طافية بمياه النيل، بنطاق المركز.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة، وتم انتشال الجثة.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح والنقيب باسم الهنداوي، وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية، ويرتدي بنطال.

وتحفظت القوات على جثة الشاب بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.