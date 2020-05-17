مصر | اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطدم أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بسيارة ملاكي، ما أسفر عن وقوع ضحايا من مستقلي السيارة الملاكي، وجري نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة ووقوع مصابين، أمام البنك الأهلي بشارع بورسعيد، بمنطقة السيدة زينب.

ودفع مدير المرور بالقاهرة بقوة أمنية، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بشارع بورسعيد، اختلت عجلة القيادة بيد قائده، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي، وإصابة مستقلي السيارة الملاكي، "رجل وسيدة" وجرى نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى.

وقال شهود العيان: إن السيارة الملاكي صعدت إلى أعلى الرصيف، من شدة التصادم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، ويجري رجال المرور رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور، والعمل على سحب الكثافات المرورية.