مصر | كشف لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل في العياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الجثة اتحللت وطفت على سطح المياة".. معاينة رجال البحث الجنائي بالجيزة بينت أن تحلل جثة الشاب المعثور عليها بمياة نهر النيل، بمركز العياط، جنوب المحافظة، كان السبب في طفوها على سطح المياه.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الجثة متوفاة منذ أكثر من شهر، وعُثر عليها طافية بمياه نهر النيل أمس، بسبب تحلل الجثة بالكامل.

وأضاف المصدر ذاته إلى الخليج 365، أن ارتداء الشاب المعثور على جثته "بنطلون" ساعد في العثور عليها، مشيرا إلى أن النصف العلوي للجثة تحلل بالكامل لعدم ارتداءه أي ملابس.