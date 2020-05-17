شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن موعد بدء امتحانات السنوات النهائية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم تحديد يوم 1 يوليو المقبل لبدء امتحانات السنوات النهائية بالجامعات.

وأوضح «عبدالغفار»، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه سيترك لكل جامعة تحديد موعد الامتحانات ووضع الجداول الزمنية الخاصة بها، كما إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي ستضمن أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جهة أخرى، أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، الأحد، إجراءات الوزارة فيما يخص امتحانات الثانوية العامة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وجاءت أبرز القرارات للامتحانات:

- تأجيل الاختبارات حتى 21 يونيو بدلًا من 7 يونيو.

-السبب وراء تأجيل الامتحانات الثانوية العامة هو إجراءات التعقيم والتطهير.

-العمل على توفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلاب.

- تم زيادة عدد اللجان الفرعية للطلاب.

- عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالبًا.

-سيتم الكشف عن الجدول النهائي للامتحانات خلال 48 ساعة.

Advertisements

-إجراءات مشددة قبل بدء الامتحانات للطلاب.

- توقيع الكشف الحراري، حيث تم تعقيم كافة اللجان .

-بدء الامتحانات في تمام الساعة العاشرة.

- من يتأخر عن التاسعة لن يدخل الامتحان.

-أي ظرف قهري يمنع الطالب من دخول الامتحانات سيؤدي الطالب في توقيت الدور الثاني على أنه دور أول.