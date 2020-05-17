شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إذاعة تكبيرات العيد.. ولا تجمعات حفاظًا على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، كما سيتم إذاعة تكبيرات العيد، ولن يتم السماح بالتجمع حفاظا على صحة المواطنين.

ولفت خلال اجتماع مجلس الوزراء ، الأحد، إلى أنه من المقرر إعداد خطة لتطبيقها خلال عيد الفطر المبارك.