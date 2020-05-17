شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ21 يونيو بدلاً من 7 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، الأحد، إجراءات الوزارة فيما يخص امتحانات الثانوية العامة، في ظل انتشار فيروس كورونا. وجاءت أبرز القرارات للامتحانات: - تأجيل الاختبارات حتى 21 يونيو بدلصا من 7 يونيو. -السبب وراء تأجيل الامتحانات الثانوية العامة هو إجراءات التعقيم والتطهير. -العمل على توفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلاب. - تم زيادة عدد اللجان الفرعية للطلاب. - عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالبًا. -سيتم الكشف عن الجدول النهائي للامتحانات خلال 48 ساعة. -إجراءات مشددة قبل بدء الامتحانات للطلاب. Advertisements - توقيع الكشف الحراري، حيث تم تعقيم كافة اللجان . -بدء الامتحانات في تمام الساعة العاشرة. - من يتأخر عن التاسعة لن يدخل الامتحان. -أي ظرف قهري يمنع الطالب من دخول الامتحانات سيؤدي الطالب في توقيت الدور الثاني على أنه دور أول. الوضع في مصر

اصابات 11,719

تعافي 2,950

وفيات 612

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