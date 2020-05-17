شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولي: فتح الحياة في مصر ورفع القيود وعودة الأنشطة الرياضية منتصف يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، إنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب.

وأضاف أنه سيتم النظر في عودة فتح المطاعم بإجراءات احترازية أيضًا إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وتابع أنه بعد العيد سيتم استمرار فرض حظر التجول من الثامنة مساءً.

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، إن فيروس كورونا لن يختفي بما يضمن سلامة المواطنين، وعودة عجلة الحياة لما كانت عليه مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى اانتشار الفيوس، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وتابع أنه من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمنطاق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ، مع بدء الحظر من الساعة الخامسة مساءً.

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وأكد أنه سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات.