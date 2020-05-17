شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية لمواجهة خطر كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وإنطلاقًا من المسؤولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر العظيم.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من إداراتها التخصصية للقيام برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلاً من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة أسيوط، وذلك لاستخدامها كأماكن حجر صحي لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حال تطلب الأمر ذلك.

وتم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضاري ورفع كفاءة أماكن المبيتات والآثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية .

يأتى ذلك في إطار استمرار جهود القوات المسلحة المبذولة لدعم أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا بما يكفل أمن وسلامة أبناء الشعب المصري.

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية