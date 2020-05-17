شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لإعلان إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي لإعلان الإجراءات الاحترازية التي من المقرر إتباعها بعد نهاية شهر رمضان الكريم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 11,719

تعافي 2,950

وفيات 612

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