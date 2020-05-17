شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولي: فيروس كورونا لن يختفي.. وحظر العيد من الخامسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، إن فيروس كورونا لن يختفي بما يضمن سلامة المواطنين، وعودة عجلة الحياة لما كانت عليه مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى اانتشار الفيوس، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وتابع أنه من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمنطاق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ، مع بدء الحظر من الساعة الخامسة مساءً.

وأكد أنه سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات.