شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يناشدون محافظ البحر الأحمر بسرعة اعتماد قرارات تصالح مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد العشرات من المتقدمين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بمدينة الغردقة، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالتدخل لاعتماد قرارات التصالح وسداد قيمة الغرامات المالية المقررة حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم واستكمال التراخيص الهندسية الخاصة بمشروعاتهم السكنية والفندقية والعقارية.

وكشف عدد من الأهالي في اتصالهم مع «المصري اليوم» أنهم تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء منذ بداية العمل بقانون التصالح، وتم سداد الرسوم المقررة لقبول الطلبات منذ فتح باب تلقي الطلبات العام الماضي، وتم إجراء المعاينات الهندسية الخاصة من جانب اللجان الهندسية المعتمدة، وتم تقدير قيمة المخالفات الهندسية حسب لائحة التصالح التي اعتمدها محافظ البحر الأحمر منذ أكثر من 3 أشهر، وتم تجهيز ملفات التصالح لاعتمادها من نقيب المهندسين بمحافظة قنا، الذي يرأس لجنة التصالح في المخالفات إلا أن القرارات متوقفة على اعتماد رئيس اللجنة الذي يقيم بمحافظة قنا.

وناشد المتضررون من تأخر اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بمدينة الغردقة، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التدخل واعتماد قرارات اللجنة الهندسية الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وسداد قيمة المخالفات.

وأكد محافظ البحر الأحمر أنه يتابع ما تم في ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تجهيز الملفات لاعتمادها وتمكين المتقدمين بالطلبات لسداد الغرامات المقررة وإزالة أي عقبات أمام عمل اللجنة.

كان محافظ البحر الأحمر قد اعتمد اللائحة المالية الخاصة بقيمة وأسعار التصالح في مخالفات البناء حسب كل منطفة جغرافية بكل مدينة وحجم المرافق التي بها.

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