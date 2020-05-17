شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل إسنا»: تعافي 5 حالات جديدة من مصابي كورونا.. وارتفاع المتعافين لـ359 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، الأحد، عن خروج 5 حالات جديدة من المتعافين بفيروس كورونا، بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى 359 حالة بالمستشفى، وخروج مسعف بعد تعافيه من المدينة الشبابية بالطودً.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم خروج 5 حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من مستشفى إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية، مؤكدة أن جميع العاملين سعداء بذلك مقدمين لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى، لافتة إلى أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم الورود والتصفيق لتعافيهم، مقدمة تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فبها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.