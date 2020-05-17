شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد المدينة الشبابية المخصصة لعزل «مصابي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة بمدينة الطود، تفقد خلالها المدينة الشبابية الدولية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمخصصة كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا.

رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود.

وتابع المحافظ مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر الخدمات المقدمة داخل المدينة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنه يتم توفير كافة وسائل الراحة للمرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، مشيرًا إلى أن المدينة مكونة من 4 أدوار، وطاقتها 89 سرير داخل الغرف المجهزة على أحدث مستوى، وتعد من أفضل المواقع المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية، حيث يتوافر بها كافة وسائل الترفيه ومدعومة بشبكة إنترنت، وكل غرفة مزودة بجهاز تليفزيون واستقبال أقمار فضائية «ريسيفر» ودورات مياه داخل كل غرفة، بالإضافة إلى ما يتم استحداثه من وسائل لتقديم الدعم النفسي للمصابين والمتعافين من خلال تدريبهم على ممارسة رياضة «التريض» والمشي داخل حدائق ومتنزهات المدينة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمساهمة في سرعة شفائهم، فضلا عن اعمال التعقيم والتطهير المستمرة للمبنى وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من الطاقم الطبي، مُعربًا عن تقديره لما يقومون به من دور كبير في علاج المرضى والمصابين.

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