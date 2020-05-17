«نتشارك.. هنعدي الأزمة».. مبادرة «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين بالبحيرة من «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة بدء تدشين أعمال مبادرة «نتشارك.. هنعدى الأزمة» لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظة البحيرة والتي تأتى ضمن أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية يقدمها صندوق تحيا مصر لعدد 16 محافظة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مجمع دمنهور الثقافي.

وضمت 9 شاحنات محملة بعدد 12 ألف كرتونة مواد غذائية و2000 كرتونة حلويات و2000 كرتونة ملابس و6 أطنان طن بطاطس و٥ طن دواجن مجمدة.

حضر بدء تدشين أعمال المبادرة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، وحاتم أبوالنجا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهدى عمار، منسق صندوق تحيا مصر لمحافظتى البحيرة والاسكندرية وممثلى الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة والهيئة القبطية الإنجيلية.

وأكد «المحافظ» على اهتمام الدولة بدعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق «تحيا مصر» في هذا الشان، وانه سبق وقدم ١٨ الف كرتونه مواد غذائية و5 طن لحوم وطن ونصف مطهرات لمتضررى فيروس كورونا بنطاق المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

«نتشارك.. هنعدى الأزمة» مبادرة «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين بالبحيرة من «كورونا»

«نتشارك.. هنعدى الأزمة» مبادرة «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين بالبحيرة من «كورونا»

«نتشارك.. هنعدى الأزمة» مبادرة «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين بالبحيرة من «كورونا»

وأشاد «آمنة» بأهداف المبادرة واهتماها بدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية وكراتين المواد الغذائية والدواجن والخضروات وقطع الحلوى للأطفال بالاضافه لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

«نتشارك.. هنعدى الأزمة» مبادرة «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين بالبحيرة من «كورونا»

«نتشارك.. هنعدى الأزمة» مبادرة «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين بالبحيرة من «كورونا»

«نتشارك.. هنعدى الأزمة» مبادرة «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين بالبحيرة من «كورونا»

وأشار هدى عمار إلى أنه سيتم توزيع تلك الكميات على قرى مبادرة حياة كريمة بنطاق المحافظة، وستقوم الهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع عدد ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و٢٠٠٠ كرتونة حلويات و٢٠٠٠ كرتونة ملابس و٥ طن دواجن مجمدة على عدد ٦٠٠٠ آلاف اسرة بقريتى الياسينية والمهدية بمركز أبوالمطامير، كما ستقوم الجمعية الشرعية بتوزيع عدد ٦٠٠٠ كرتونة و٦ طن بطاطس عل ٦ آلاف أسرة أخرى بقرى زواية صقر والرابعة بذور وعبدالحليم محمود وأحمد بدوى بمركز أبوالمطامير وقرية على مبارك بوادى النطرون والخرطوم بمركز بدر تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، ورساء الوحدات المحلية.

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