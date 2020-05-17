شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: ختام فعاليات برنامج «الخطط التشغيلية» التدريبي لـ32 متدربًا من المهندسين والكيميائيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم ختام فعاليات البرنامج التدريبي «الخطط التشغيلية» لعدد ٣٢ متدربا من مهندسى التشغيل والكيميائيين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ عن بعد ( أون لاين ) ضمن خطة التدريب الحالية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التدريب لرفع كفاءة وقدرات العاملين، وتطوير العنصر البشرى والذى يعد الثروة الحقيقية بقطاع المياه، موضحاً أن التدريب عن بعد (الاون لاين) من الخطوات الهامة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لاستمرار عجلة الإنتاج وتأهيل العاملين والمضى قُدما في ظل التحديات الحالية بطريقة آمنة بمراعاة عنصر التباعد الاجتماعى.

وأشاد رسلان، بالتميز في تنفيذ البرنامج التدريبي مطالباً بتفعيل تلك البرامج ضمن خطة التحول الرقمي، كما وجه إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بتنفيذ الخطة، طبقا للمعايير القياسية العالمية والجودة المطلوبة، وتخصيص برامج للفنيين لتعميم التجربة على كافة المستويات الوظيفية.

جدير بالذكر أنه شارك في بعض الجلسات التدريبية للبرنامج، مجموعة من رؤساء الشركات التابعة لدعم التدريب عن بعد، ضمن الخطة التي تستهدف تدريب عدد ٣٠%من العاملين في كافة التخصصات.