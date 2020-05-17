شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف علي درجات حرارة القادمين للبحر الأحمر بالأكمنة المرورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب عن مدينتي الغردقة ورأس غارب عن موافقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر على وضع فني صحي متخصص لتشغيل جهاز كاشف الحرارة في الاكمنة الامنية والمرورية بمناطق الزعفرانة وراس غارب وسفاجا للقادمين من القاهرة والوجه البحري والصعيد للكشف على االقادمين لمدن البحر الاحمر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا
واتخاذ الاجراءات الصحية مع المواطنين الذين يثبت ارتفاع درجة حرارتهم سواء من المواطنين أو السائقين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
11,719
-
تعافي
2,950
-
وفيات
612
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف علي درجات حرارة القادمين للبحر الأحمر بالأكمنة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.