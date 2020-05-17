شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف علي درجات حرارة القادمين للبحر الأحمر بالأكمنة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب عن مدينتي الغردقة ورأس غارب عن موافقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر على وضع فني صحي متخصص لتشغيل جهاز كاشف الحرارة في الاكمنة الامنية والمرورية بمناطق الزعفرانة وراس غارب وسفاجا للقادمين من القاهرة والوجه البحري والصعيد للكشف على االقادمين لمدن البحر الاحمر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا

واتخاذ الاجراءات الصحية مع المواطنين الذين يثبت ارتفاع درجة حرارتهم سواء من المواطنين أو السائقين.