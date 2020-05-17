شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق «قنا- سفاجا» بعد تصريف مياه السيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، إعادة فتح طريق قنا-سفاجا عقب الانتهاء من قيام معدات وسيارات الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا من سحب وشفط وتصريف مياه السيول بالكيلو ٢٧ و34، و42 بالطريق الصحراوي.

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قرر إغلاق جميع الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة نتيجة للعاصفة الترابية التي ضربت المحافظة، وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الأزمات والمحافظات المجاورة.

وقد أصدر تعليماته للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أمين رئيس الوحدة المحلية بسرعة الانتهاء من تصريف وشفط تراكمات المياه من على جانبي الطريق لإعادة فتح الطريق وتسيير حركة السيارات المتجهة من قنا إلى سفاجا والعكس.