شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تواصل تركيب بوابات التعقيم لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة الأزهر تركيب بوابات التعقيم لعدد من البوابات الرئيسية والكليات، حيث تفقد قيادات الجامعة البوابات الجديدة المهداة من المهندس عمر صفي الدين رئيس مجلس إدارة شركة إيجيك المصرية الألمانية.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، الشكر للمجتمع المدني الذي تتضافر جهوده في ظل هذه الجائحة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وللمهندس عمرو أبوزيد أحد قيادات الشركة، والدكتورة ياسمين المهدي وكيلة كلية طب أسنان بنات، لمجهودهم في عملية الإهداء، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تمثل أعلى قيم في الخير كونها تساعد في حماية الأرواح وتقيهم من التعرض للعدوى

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للمبادرات الشخصية التي تقوم بها الكليات والمراكز البحثية وكذا مايقوم به بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» من خلال التبرع بكمامات وأدوات تعقيم، وحثّ رئيس الجامعة رجال الخير دعم المنشآت التعليمية والصحية كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع ومواجهة الفيروس

وأوضح الدكتور على الأمين ،مدير مركز القلب، أن المركز بفضل تعاون العاملين فيه وتضافر المجتمع المحلى بادر بتركيب بوابة تعقيم مزودة بمولد لغاز الأوزون يتم حقنه في الماء ليخرج منه الرزاز الذي يتحلل وتخرج منه ذرات الأكسجين النشط التي لها قدرة على التعقيم أفضل من الكلور إضافة إلى أنها لاتترك أثرا على الملابس، موضحا أن هذه البوابة ستخدم جميع العاملين في المركز وكذا المترددين على العيادات ومراكز الأشعة.

جامعة الأزهر تواصل تركيب بوابات التعقيم لمواجهة كورونا