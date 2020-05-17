شكرا لقرائتكم خبر عن ألف جنيه غرامه وإلغاء الرخصة لأي سائق يحمل راكبًا بدون كمامة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتشديد على جميع السائقين بمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، ومحطة أتوبيس غرب الدلتا ومحطة أتوبيس السوبر جيت، بعدم تحميل السيارات والخروج بها من المواقف إلا بارتداء الكمامات.

وأكد أنه سيتم فرض غرامة 1000 جنيه على السائق الذي يحمل ركاب دون كمامات وإحالته للمساءلة القانونية مع إلغاء التراخيص في حالة التكرار.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.