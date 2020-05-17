شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لتطهير شوارع 3 قرى بأشمون لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تعليماته بانطلاق عدد من عربات الشركة المحملة بمواد التطهير والتعقيم لرش شوارع قرى ( جريس، شنشور، أبو رقبة) بأشمون ضمن الخطة الاحترازية والوقائية التي يتم تنفيذها لمواجهة انتشار خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات ميكانيكية مجهزة وفريق متخصص بإدارة السلامة والصحة المهنية للقيام بأعمال التعقيم والتطهير لشوارع تلك القري.

وأضاف نجيب أن حملات وفرق التطهير مستمرة فى أعمالها لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل الشركة ، من حيث تطهير المبانى والمحطات والتنبيه على العاملين باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمان وخارجيا من حيث المشاركة مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة في تعقيم وتطهير الشوارع والمدن الرئيسية ومختلف المنشآت الخدمية.