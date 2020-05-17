شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية لإستخدامها أماكن حجر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا ، وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر العظيم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية للقيام برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات ، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلاً من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الأسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة أسيوط ، وذلك لإستخدامها كأماكن حجر صحى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حال تطلب الأمر ذلك . Advertisements حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضاري ورفع كفاءة أماكن المبيتات والآثاث والمطابخ ودورات المياه ، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية . يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود القوات المسلحة المبذولة لدعم أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا بما يكفل أمن وسلامة أبناء الشعب المصرى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ..القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية لإستخدامها أماكن حجر صحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.