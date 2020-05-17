شكرا لقرائتكم خبر عن حكمة الابن الصغير.. حكاية تكشف الفرق بين الغني والفقير "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلب الناس يقيسون الغني والفقر بما يملكون من أموال ومملتكات، ويقدرون فقر الآخرين بما لا يملكون، متجاهلين أن للغني والفقر أوجه أخرى قد لا يدركها الكبار، ويدركها طفل صغير بفطرته ونظرته البسيطة للأمور. Advertisements فى حكاية "حكمة الابن الصغير" المأثورة، يتكشف بموقف طريف بين الأب وابنه، أن ليس كل ما نملكه غنا، وليس كل ما لا نملكه فقرا، وأن الآخرين قد يكونوا أكثر غنا مما نراه. لمعرفة المزيد شاهد الفيديو التالى..

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