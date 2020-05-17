شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أقدم حضارة.. مصر أم تركيا؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم بعض الأثريين الإسرائيليين أنهم اكتشفوا أقدم معبد فى العالم وهو معبد "جوبكلي تبه" فى تركيا والذى يعود عمره لـ11 ألف سنة، وأن البناة كانوا على معرفة جيدة بفن العمارة، ليتكرر الجدل مرة أخرى حول الحضارة الأقدم على وجه الأرض ولكن هذه المرة بين مصر وتركيا.

ولكن بالأدلة نقدم في الفيديو التالى ما يثبت أن أقدم حضارة فى العالم هى الحضارة المصرية والتي تعتبر أول من عرفت فن العمارة والسر فى مدينة نبتا بلايا المصرية القديمة، لمعرفة باقى المعلومات شاهد الفيديو التالى..

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