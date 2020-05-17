شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنصار أردوغان يهددون بقتل الملايين مقابل قطرة دماء من الديكتاتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحد أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تهديدا للمعارضة التركية من خلال رسالة مصورة، حيث توعدوهم بالقتل مع أسرهم حال إصرارهم على المطالبة بإعدام أردوغان، وواصلوا تهديدهم للمعارضة التركية قائلا: "إذا نزف ظفر لأردوغان فكيف ستحمون أطفالكم وزوجاتكم منا؟ هل لديكم علم بما سيحل على رؤوسكم؟".

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وتوعد الرجل التركى الذى يناصر أردوغان، المعارضة التركية بأنه إذا حدث إنقلاب على أردوغان أو إعدامه. فإن هناك قائمة جاهزة بأسماء المعارضة ملمحا لتصفيتهم واحد تلو الأخر.

واختتم حديثه قائلا: "مقابل قطرة دماء من رجب طيب أردوغان.. سيتم سفك دماء الملايين في هذه البلد".