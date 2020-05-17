شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أوبئة صينى: لن يتم اكتشاف لقاح لكورونا فى المستقبل القريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن الخبير الصينى فى مجال الأمراض الوبائية، تشونج نانشان، حذر من عودة الحياة إلى طبيعتها فى الصين، بعد السيطرة على تفشي كورونا، حيث قد تؤدى إلى حدوث موجة ثانية من انتشار الفيروس.، قائلا: أعتقد أن الوضع بشأن مقاومة العدوى في الصين في هذه المرحلة ليس أكثر تفاؤلا مما هو عليه في بعض الدول الأجنبية، ومعظم الصينيين لا يزالون عرضة للإصابة بالفيروس.

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وأعرب الخبير الصيني في مجال الأمراض الوبائية، عن استغرابه مما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الحكومات في الدول الغربية لم تأخذ خطورة تفشي فيروس كورونا على محمل الجد، متابعا: في بعض البلدان يتعاملون بشكل خاطئ مع هذا الفيروس ويقارنونه بفيروس الإنفلونزا.

واستبعد الخبير الصيني في مجال الأمراض الوبائية، إمكانية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك حاليا عدة أنواع من اللقاحات في الصين تخضع لتجارب سريرية، لكن قد يستغرق الأمر عدة سنوات للعثور على الحل المثالي.