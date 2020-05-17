شكرا لقرائتكم خبر عن هل رسوم براءات الاختراع حق أصيل للدولة ؟.. حكم يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، أن المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، فرض رسم محدد على طلب براءة الاختراع ، سواء عند تقديم الطلب ، او ما يسدد سنوياً ، وذلك مقابل ما تبذله الدولة من خدمة تتمثل فى فحص طلبات براءة الاختراع ، ومنح مالك البراءة وحده دون غيره طوال مدة حماية براءة الاختراع ( العشرون عاما ) الحق فى استغلال الاختراع بكافة الطرق ، دون أن ينازعه فى ذلك احد .

وأشارت المحكمة، إلى أن الحماية القانونية للبراءة ، هى الخدمة التى يتعين على مالك البراءة أن يدفع مقابلها رسماً سنوياً ، تستأديه الدولة من الأفراد – أصحاب براءات الاختراع - فى الحدود التى بينها القانون ، وأن اختلاف الرسم المقرر قانوناً على طلب براءة الاختراع واختلاف مدد الحماية عن غيرها سواء كان حق المؤلف أو العلامة التجارية أو الاداء العلنى لا يعنى الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، بحسبان أن المساواة التى يكفلها الدستور هى المساواة بين من تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية .

وأضافت المحكمة ، أن المُشرع الدستورى خول للقانون السلطة التقديرية فى تحديد الرسوم دون قيد أو شرط ، وانه لا تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة ؛ كما خول الدستور للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بين مراكز لا تتحد معطياتها وذلك من كافة جوانبها ؛ دون قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه .

ومن ثم فإن اختلاف قيمة الرسم ومدة الحماية المقررة قانوناً لطلب براءة الاختراع عن غيره سواء حق المؤلف او العلامة التجارية او الاداء العلنى ، لا ينطوى على اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور ، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم الدستورية غير جدياً .

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جاء ذلك خلال حيثيات إصدار المحكمة حكمًا بعدم قبول دعوى سيدة حاصلة علي براءة اختراع " عنصر الكبريت وتركيباته الحمضية ومشتقاتها لقصور انزيم جلو تاسيون اس ترانسفيريز والأبوكسيد هيدروليز لجميع أنواع المرض المصاحبة لهذا القصور " .

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادتين رقمى 11 و26 من القانون رقم 82 لسنة 2002بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، فيما تضمنه من فرض رسوم على طلب براءة الاختراع وتقرير مدة حماية وتجديدها ، على نحو مغاير لما هو مقرر على حق المؤلف ؛ والعلامة التجارية ؛ والاداء العلنى .

كما قضت المحكمة في طلبها الأصلي بعدم اختصاصها الولائي بنظر دعواها المطالبة فيها بعدم مشروعية سدادها رسوم الاختراع واعفائها من الرسوم ، وألزمتها المحكمة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين وائل الشامى ، ومحمد المقدم .