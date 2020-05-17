"الصحفيين" تعلن تعافى اثنين من أعضائها المصابين بكورونا وإصابة 4 آخرين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن تعافى اثنين من أعضائها المصابين بكورونا وإصابة 4 آخرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، إن المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس "كورونا"، المستجد، ثبت سلبيتها، بعد 14 يوما قضوها بالعزل، وتعافيا، بعد تقديم كامل الدعم الطبي لهما. وأضاف أن الزميل النقابي، اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس 30 إبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 39، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها، وبعد 14 يوما فى حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16مايو.
وتابع :"بينما حالة الزميل، المراسل، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد 14 يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، الحمد لله، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت 16 مايو.
وأشار عبد المجيد إلى أنه ثبت إيجابية إصابة 4 زملاء جدد، تم تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، ثلاثة حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي ويخضع لثلاث جلسات غسيل كلى أسبوعيًا".
ودعا عبدالمجيد الزملاء، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، كما دعا قيادات الصحف لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر/ ضغط/ أمراض الكلى/ أمراض الكبد / أمراض القلب/ الأورام) وكذا السيدات اللاتي، ترعى طفلًا أو أكثر، يقل سنه عن اثني عشر عامًا،وذلك حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.
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