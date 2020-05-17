شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن تعافى اثنين من أعضائها المصابين بكورونا وإصابة 4 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، إن المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس "كورونا"، المستجد، ثبت سلبيتها، بعد 14 يوما قضوها بالعزل، وتعافيا، بعد تقديم كامل الدعم الطبي لهما. وأضاف أن الزميل النقابي، اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس 30 إبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 39، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها، وبعد 14 يوما فى حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16مايو.

وتابع :"بينما حالة الزميل، المراسل، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد 14 يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، الحمد لله، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت 16 مايو.

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وأشار عبد المجيد إلى أنه ثبت إيجابية إصابة 4 زملاء جدد، تم تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، ثلاثة حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي ويخضع لثلاث جلسات غسيل كلى أسبوعيًا".

ودعا عبدالمجيد الزملاء، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، كما دعا قيادات الصحف لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر/ ضغط/ أمراض الكلى/ أمراض الكبد / أمراض القلب/ الأورام) وكذا السيدات اللاتي، ترعى طفلًا أو أكثر، يقل سنه عن اثني عشر عامًا،وذلك حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.