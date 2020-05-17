شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الكويت تسمح للعمالة الوافدة بتجديد الإقامات المنتهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في الدول بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم، لفت فيه إلي أن وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أصدر قراراً جديداً يسمح للعمالة الوافدة المقيمة في الدولة بتجديد غقاماتهم المنتهية، ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا.

وخص القرار العمالة الوافدة التي انتهت إقاماتها منذ 1 يناير 2020 وحتي الآن ولو كانت موجودة خارج دولة الكويت، بشرط أن يبدي رغبته في منحة الإقامة ومستعد لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلي جهات التحقيق متي توافرت فيه الشروط المقررة لذلك.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد تلقى مؤخرا تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

Advertisements

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلي أن إيطاليا اطلقت حرية الحركة للمواطنين داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو 2020.