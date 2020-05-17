شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" : صرف بدل التكنولوجيا لأعضاء النقابة عصر اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين اليوم الأحد 17 مايو بعد الثالثة عصرا بفيزا البدل للبنك الأهلى، مضيفا انه نجح فى التعجيل بانهاء إجراءات صرف البدل مبكراً ، وقبل الموعد الذى كان قد تم الإعلان عنه ، تسهيلاً على الزملاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك .

وكان حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين أكد من قبل أنه تم اليوم تفعيل حساب الطوارئ والحالات الحرجة للمساهمة فيه من الزملاء وغيرهم، حيث بدأ تلقى المساهمات فى الصندوق، مضيفا أن النقابة أودعت اليوم بالحساب 200 ألف جنيه يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس النقابة فى هذا الشأن .

وقال الزناتى إن أول المساهمين من الزملاء كان الكاتب الصحفى أحمد موسى، مدير تحرير الاهرام الذى ساهم اليوم بـ 50 ألف جنيه تم إيداعه فى حساب الطوارئ والحالات الحرجة، مضيفا أنه تسهيلا على الزملاء يتم قبول المساهمات فى حساب الطوارئ داخل نقابة الصحفيين، التى ستقوم بدورها بتحويله على الحساب المخصص له .

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وأوضح الزناتى أن مجلس النقابة سيحدد فى اجتماعه المقبل المعايير اللازمة لاستفادة الزملاء من المساهمات فى هذا الحساب من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية .