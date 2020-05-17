شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تصدر بيانا حول مشاجرة بين عسكرى كويتي ومقيم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بيانا حول انتشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لمشاجرة بين عسكرى كويتي ومقيم مصري. وأوضحت الإدارة أنه تم تسجيل قضيتين بحق المقيم المصرى، الأولى كسر حظر التجوال، والثانية سوء استعمال الهاتف.

ودارت مشادة كلامية بين العسكرى الكويتى والمقيم المصرى، وفى النهاية قال العسكرى الكويتى أنه لن يضرب المقيم المصرى، إنما سوف يكون تعامله معه بقانون الدولة الكويتية. Advertisements

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