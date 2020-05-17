شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أعمال تطوير شبكات التوزيع بقطاع شمال سيناء بتكلفة 6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الالكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (162832) مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتي31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم :

· إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض.

· إضافة 4334 كم موصلات جهد متوسط.

· إضافة 4524 كم كابلات جهد منخفض.

· إضافة 1686 كم كابلات جهد متوسط.

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· إضافة 309 عامود جهد منخفض.

· إضافة 142 عامود جهد متوسط .

· إضافة 10 محولات قدرات مختلفة .

· إضافة (1) موزع حلقى .

· إضافة 8 صناديق توزيع جهد منخفض .

· إضافة 6 سكينة ثلاثية .

وقالت الوزارة أن التكلفة الإستثمارية لهذه الأعمال بلغت أكثر من 6 مليون جنيه مصرى ، موكدة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة.