شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تطالب بفرض حظر شامل أخر أسبوع من رمضان والعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، مجلس الوزراء والقيادة السياسية، لاستغلال الفرصة المتاحة من خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وأسبوع عيد الفطر، وإصدار قرارات لفرض حظر تجوال شامل، للتقليل من حدة انتشار جائحة كورونا، وخلال تلك الفترة يتم إعادة تقييم الأمور، والاهتمام بشكل أكبر بجوانب أخرى، خاصة أن أغلب المواطنين بدأوا التجول بالشوارع لشراء ملابس العيد، وازدحام الكثير من المناطق.

وأكدت سناء، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى لنقابة أطباء القاهرة، المنعقد "أونلاين"، ضرورة تخصيص مستشفي عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين بمستشفيات القاهرة التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والأمانة)، وسرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن نظرا لأن الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء ويتعرض العديد منهم للإصابة وضرورة وجود مستشفي عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت ضرورة ملحة لطمأنة الفريق الطبي وسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب وحتي لا يزيد من أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا وتوفير المجهود المالي والبدني عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية وأيضا لحماية المجتمع من خطورة تفشى العدوي.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، وجود مشكلة ظهرت فى الأيام الأخيرة تكمن فى زيادة أعداد الإصابات بين الفرق الطبية بفيروس كورونا، وتأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحددت نقابة الأطباء، 3 مطالب أساسية من وزارة الصحة، هى أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء.

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وطالبت بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.