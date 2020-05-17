شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقدا لتوسعة محطة محولات الكوم الأحمر بتكلفة 148 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، عقد مع اتحاد مكون من شركتين، لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات الكوم الأحمرجهد 66/11 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وذلك استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء لتدعيم الشبكة المصرية للنقل.

وأوضحت مشالى فى بيان للوزارة اليومـ أن العقد يتضمن توسيع محطة محولات الكوم الأحمر جهد 66/11ك.ف بمهمات جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ، موضحة أان القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 148 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ استلام Notive of Award.

وقالت الوزارة :"تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .

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