شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة: 13 ألف عامل بالإسماعيلية صرفوا منحة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 167 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص .

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك ، أشار فيه ياسر سعيد مدير المديرية إلي أن المديرية قامت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـنحو 2700 عامل بإجمالي مليونا و350 ألف جنيه.

وقال: إن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة من خلال 28 منفذا للبنك الزراعي ، و42 منفذا لمكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ 13 ألفا و68 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 6 ملايين و534 ألف جنيه.

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وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن مؤخرا عن تعيين 1391 شاباً منهم 46 من ذوى الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن توفير 1185 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها .

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ 60 ألفاً و 470 مستحقاً بإجمالي مبلغ 30 مليونا و 235 ألف جنيه من خلال 135 مكتب بريد و 3 مدارس، بالإضافة إلى 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة ، وذلك على مرحلتين من يوم 13 الى 16 ابريل واستكمالها من يوم 26 الى 30 أبريل الماضي .